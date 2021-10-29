Премʼєр Грузії відмовився переводити Саакашвілі у приватну лікарню та нагадав, що у людини є право на самогубство
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Грузинська влада відмовляється переводити експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у вʼязниці міста Руставі, до приватної клініки, а премʼєр-міністр країни Іраклі Гарібашвілі нагадав, що, за законом, у людини є право на самогубство.
Слова очільника уряду наводить видання netgazeti.
Журналісти запитали у Гарібашвілі, чим може закінчитися голодування Саакашвілі, на що він відповів, що не знає, яким буде фінал історії, коли людина самостійно шкодить власному здоровʼю.
«Якщо людина вирішить скоїти самогубство, то вона має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність», — наголосив політик.
Гарібашвілі запевняє, що влада готова перевести Саакашвілі до тюремної лікарні та уже надає йому додаткову групу лікарів. Водночас переводити Саакашвілі до цивільної клініки влада Грузії відмовляється.
Нагадаємо, 29 жовтня Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями.
- Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року. В країні проти нього порушено низку кримінальних справ, за двома з яких винесено вироки. У вʼязниці Руставі Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна ж має намір домагатися екстрадиції (Саакашвілі — громадянин України), хоча політик на це не хоче йти.
- 19 жовтня консиліум лікарів у Грузії рекомендував госпіталізувати Саакашвілі.
- 27 жовтня Саакашвілі у вʼязниці відвідала уповноважена Верховної Ради з питань людини Людмила Денісова. За її словами, у вʼязниці чергує реанімаційна бригада, але у разі екстреної ситуації його навряд чи встигнуть довезти до лікарні.