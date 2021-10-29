«Талібан» вимагає розблокувати заморожені мільйони доларів на рахунках Афганістану за кордоном. Країні загрожує голод

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HOSHANG HASHIMI / Contributor

Представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, вимагають розблокувати резерви Центрального банку на тлі загрози нестачі коштів, масового голоду та нової міграційної кризи.

Про це повідомив Reuters представник міністерства Ахмад Валі Хакмал.

«Гроші належать афганському народу. Просто віддайте нам наші власні гроші. Заморожування цих грошей є неетичним і суперечить усім міжнародним законам і цінностям», — заявив він.

За словами члена правління Центрального банку Афганістану Шаха Мехрабі, ситуація критична, кількість готівки скорочується.

«Зараз достатньо… до кінця року. Найбільше постраждає Європа, якщо Афганістан не отримає доступу до цих грошей. Люди будуть у розпачі. Вони збираються виїхати до Європи», — розповів він.

Мехрабі додав, що Афганістану потрібно $150 мільйонів щомісяця, щоб «запобігти неминучій кризі».

Також представник Центрального банку зазначив, що у центральному банку Німеччини, Бундесбанку, лежать $94 мільйони з резервів Афганістану, близько $431 мільйона зберігаються у німецького кредитора Commerzbank, а в Банку міжнародних розрахунків Швейцарії — ще приблизно $660 мільйонів.

«Якщо резерви залишаться замороженими, афганські імпортери не зможуть оплачувати свої поставки, банки почнуть розвалюватися, продуктів не вистачатиме, продуктові магазини будуть порожніми», — спрогнозував Мехрабі.

Водночас офіційний представник талібів Мохаммад Сахал Шахін на своїй сторінці у Twitter закликав Захід терміново виділити Афганістану $1,2 мільярда матеріальної допомоги.

«Наближається зима, тому міжнародній спільноті необхідно терміново виділити пакет допомоги у розмірі майже 1 мільярда євро, обіцяний на віртуальному саміті G20 щодо Афганістану», — написав він, зауваживши, що гроші потрібні для підтримки вразливих верств населення та тимчасово переміщених осіб.

Також Шахін закликав розморозити активи Афганістану на майже $10 мільярдів.