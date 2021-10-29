Новини

МОЗ оприлюднив перелік протипоказань для вакцинації від коронавірусу

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило повний перелік протипоказань для вакцинації від коронавірусу. Відповідні документи розіслали до всіх регіональних управлінь охорони здоров’я.

Про це пише пресслужба МОЗ.

МОЗ розділив протипоказання на дві групи: абсолютні протипоказання та застереження.

Абсолютні протипоказання — це якщо існує значна ймовірність появи серйозної алергічної реакції або побічної реакції унаслідок щеплення, а ризики від вакцинації перевищують переваги. Такі протипоказання теж поділені на дві групи: постійні та тимчасові.

У МОЗ наголошують, що єдиним постійним протипоказанням для вакцинації від коронавірусу є анафілактична реакція на першу дозу, або алергія на один із компонентів.

Водночас є низка тимчасових протипоказань:

Також МОЗ визначив і стани, в яких вакцинацію варто робити з пересторогою. У такому разі людині варто проконсультуватися із сімейним лікарем, і саме медик вирішуватиме, чи варто рекомендувати вакцинуватися. До таких пересторог належать:

«Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар та надати відповідний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання. За потреби для отримання додаткової інформації щодо верифікації діагнозу, перебігу захворювання, необхідності додаткових обстежень лікар може також скеровувати пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію чи відтермінувати її до певного часу», — йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ зазначили, що у разі наявності у людини протипоказання до однієї з вакцин, вона може вакцинуватися іншим препаратом. Наприклад вакцину CoronaVac не рекомендують колоти вагітним, вакцину AstraZeneca — людям, які мають тромбоз з тромбоцитопенією, а вакцину Pfizer — людям з міокардитом або перикардитом.