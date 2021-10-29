МОЗ оприлюднив перелік протипоказань для вакцинації від коронавірусу

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Міністерство охорони здоров’я оприлюднило повний перелік протипоказань для вакцинації від коронавірусу. Відповідні документи розіслали до всіх регіональних управлінь охорони здоров’я.

Про це пише пресслужба МОЗ.

МОЗ розділив протипоказання на дві групи: абсолютні протипоказання та застереження.

Абсолютні протипоказання — це якщо існує значна ймовірність появи серйозної алергічної реакції або побічної реакції унаслідок щеплення, а ризики від вакцинації перевищують переваги. Такі протипоказання теж поділені на дві групи: постійні та тимчасові.

У МОЗ наголошують, що єдиним постійним протипоказанням для вакцинації від коронавірусу є анафілактична реакція на першу дозу, або алергія на один із компонентів.

Водночас є низка тимчасових протипоказань:

Гострі захворювання з температурою понад 38 градусів. Вакцинацію можна провести після одужання. Довідка про протипоказання буде чинна до 2 тижнів.

Лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинацію можна провести через 3 місяці після закінчення лікування. Термін дії довідки — 90 днів.

Отримання вакцини проти інших інфекційних хвороб. Вакцинацію можна провести через 14 днів (крім інактивованої вакцини проти грипу — тоді вакцину проти коронавірусу можна вколоти в іншу руку). Термін дії довідки — 14 днів.

Проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз. Якщо варто зробити ці дослідження, то їх варто зробити до вакцинації, або через 4 тижні після вакцинації. Термін дії довідки — до завершення оцінки проби чи аналізу.

Одужання від коронавірусу. Вакцинацію можна відтермінувати на 3 місяці після успішного одужання, але не раніше, ніж 28 днів після одужання. Якщо людина захворіє після отримання першої дози, то другу дозу можна вколоти згідно з інтервалами введення щеплень. Термін дії довідки — до 3 місяців.

Також МОЗ визначив і стани, в яких вакцинацію варто робити з пересторогою. У такому разі людині варто проконсультуватися із сімейним лікарем, і саме медик вирішуватиме, чи варто рекомендувати вакцинуватися. До таких пересторог належать:

Онкологічна хвороба. Вакцинація онкохворих є пріоритетною, але потрібно дотримуватися певних рекомендацій.

Аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом «Ритуксимаб», повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після завершення лікування.

Люди з імунодефіцитом. Наявних даних поки недостатньо, щоб оцінити ефективність та ризики вакцинації таких пацієнтів.

«Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар та надати відповідний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання. За потреби для отримання додаткової інформації щодо верифікації діагнозу, перебігу захворювання, необхідності додаткових обстежень лікар може також скеровувати пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію чи відтермінувати її до певного часу», — йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ зазначили, що у разі наявності у людини протипоказання до однієї з вакцин, вона може вакцинуватися іншим препаратом. Наприклад вакцину CoronaVac не рекомендують колоти вагітним, вакцину AstraZeneca — людям, які мають тромбоз з тромбоцитопенією, а вакцину Pfizer — людям з міокардитом або перикардитом.