WSJ: Чотири розвідуправління США розробили майже 20 різних прогнозів розвитку подій в Афганістані. Жоден із них не справдився
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
Американські розвідувальні управління розробили майже 20 різних прогнозів розвитку подій в Афганістані після виходу військ США. Жоден із них не справдився.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
У всіх цих прогнозах, починаючи з весни 2020 року, вказувалося на те, що ісламістський рух «Талібан» буде нарощувати позиції, а уряд Афганістану без підтримки США навряд чи зможе вижити.
У травні розвідка США прогнозувала, що влада Афганістану впаде перед талібами до кінця року. Менш ніж через місяць розвідка розробила новий прогноз — таліби захоплять владу протягом двох років.
У багатьох таких прогнозах центральне місце займали припущення, що афганські військові та уряд зможуть протриматися деякий час після виходу військ США. Але ніхто не очікував, що таліби захоплять владу в країні вже в середині серпня навіть тоді, доки американські військові ще залишатимуться в країні.
- У середині серпня Афганістан захопили таліби, після чого з Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці тривала масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Уночі 30 серпня аеропорт Кабулу залишили сили США, закінчивши своє 20-річне перебування у країні. Після цього аеропорт зайняли таліби, а евакуаційні рейси припинилися. Загалом Україна евакуювала понад 700 громадян.
- 9 вересня стало відомо, що після тривалих переговорів таліби дозволили продовжити евакуацію, а аеропорт почне приймати рейси. 10 вересня з міжнародного аеропорту Кабулу (Афганістан) вилетів перший чартерний рейс з людьми, після того як рух «Талібан» дозволив евакуацію людей.