В Україні дозволили вакцинувати всіх дітей віком від 12 років препаратом Pfizer. У Нацгрупі з імунізації дали розʼяснення

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Міністерство охорони здоровʼя наказом від 13 жовтня дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. У Національній технічній групі експертів з імунізації (НТГЕІ), чию рекомендацію затвердив МОЗ, сьогодні, 27 жовтня, дали розʼяснення щодо цього наказу.

Рекомендовано вакцинувати всіх дітей віком від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, незалежно від приналежності до групи ризику. Діти, яким не загрожує за станом здоровʼя важка форма коронавірусу, можуть отримати щеплення тільки за умови наявності вакцини.

Дітям вакцину слід вводити двома дозами з інтервалом між щепленням від 21 до 28 днів. Також необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням вакцини проти COVID-19 і вакцини проти інших хвороб, таких як грип. Виняток — екстрена вакцинація.

У НТГЕІ поки що рекомендують використовувати Comirnaty. Застосування цієї вакцини протипоказане за наявності даних про серйозну алергію на один із компонентів вакцини.