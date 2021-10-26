Bloomberg: Росія, побоюючись зниження попиту на поставки «Газпрому», хоче зменшити ціну на газ для Європи

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

У довгостроковій перспективі Росія хоче на 60% знизити ціну на газ, який поставляє у Європу (до $300—400 за тисячу кубометрів).

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на два джерела, які обізнані з енергетичною політикою Кремля.

Так, видання запевняє, що надто тривале «газове ралі» може сильно знизити, а то й знищити попит на постачання блакитного палива від «Газпрому».

Наразі тисяча кубометрів газу на Лондонській біржі ICE коштує $1 090. Однак, за даними одного з джерел Bloomberg, Росія хоче опустити ціну до $300—400 за тисячу кубометрів, щоб зберегти свою «хватку» на ринку Європи в умовах, коли країни переходять на зелену енергетику.

Натомість друге джерело стверджує, що ціновий діапазон коливатиметься між $200 і $400.

Нагадаємо, Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 мільярдів кубометрів газу за «спеціальними умовами».