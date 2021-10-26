Вітренко розкритикував рішення Німеччини щодо «Північного потоку — 2» і пояснив, чим запуск газопроводу загрожує Європі

Новини

Nord Stream 2

Сертифікація «Північного потоку — 2» без реального відокремлення власності від «Газпрому» та без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЕС несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи висновок Міністерства економіки та енергетики Німеччини про безпечність газопроводу.

«Міністерство зазначає перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. Серед цих країн немає України. Це дуже сумно», — наголосив він.

Також Вітренко нагадав, як «Газпром» створював для України критичну ситуацію з постачанням газу у 2009, 2014 і 2018 роках.

«Зараз «Газпром» це показує уже всій Європі, штучно обмежуючи поставки. Для тих, хто все ще хоче визнавати штучність цих обмежень, прямий шантаж, використання газу як зброї, Путін публічно заявляє: “Дайте запустити «Північний потік — 2» і отримаєте додаткові обсяги газу”», — зауважив голова правління «Нафтогазу».

Окрім цього, Вітренко попередив, що після запуску газопроводу президент РФ Володимир Путін зможе припинити фізичний транзит через Україну.

«І потім Німеччина та інші країни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через «Північний потік — 2». На відміну від української газотранспортної системи, у «Північного потоку — 2» немає резервних потужностей та сховищ. А ще ризики, пов’язані з мілітаризацією та відповідним зростанням напруги в Балтійському морі, через яке проходить «Північний потік — 2», — додав він.