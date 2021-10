Торгівля людьми, цензура та згубні алгоритми. Сімнадцять видань опублікували внутрішні документи Facebook

Новини

Stock Catalog / Flickr

Сімнадцять американських та ще низка європейських видань почали масово публікувати внутрішні документи компанії Facebook, які їм надала колишня співробітниця Френсіс Хауген. Цей проєкт назвали The Facebook Papers.

Відповідну інформацію опубліковали The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Bloomberg, Politico, NBC News, CNBC, CNN, The Verge, Wired та інші. Ці ж медіа й брали участь у розслідуванні.

Сама Френсіс називає себе викривачкою корупції. Після звільнення з компанії вона забрала тисячі внутрішніх документів, які свідчать, що Facebook роками нехтував безпекою користувачів заради отримання прибутків. Раніше Френсіс свідчила у Конгресі США, де заявила, що компанія знала про шкідливий вплив Facebook та Instagram на дітей, але приховувала це від суспільства та інвесторів.

Опубліковані сьогодні у медіа матеріали також описують етичні проблеми та спроби приховати інформацію про роботу компанії. Так, Facebook мовчав про шкоду алгоритмів соцмереж для психіки людини, про домовленості Цукерберга з вʼєтнамськими комуністами, про торгівлю людьми та відсутність модерації контенту з насиллям.

Обираючи між «добре для суспільства» та «добре для компанії», Facebook завжди обирала друге, запевняє Хауген.

Особливо компанію критикують за те, що вона спрямувала понад 87% ресурсів з подолання дезінформації на США і лише 13% — на всі інші країні. Тобто поза США модерація контенту, який породжував насилля та ненависть практично не здійснювалася.

Водночас сам засновник компанії Марк Цукерберг обманював Конгрес, говорячи, що Facebook видаляє 94% контенту, який породжує ненависть на різному підгрунті. Відтак у країнах Азії та регіонах, де триває громадянська війна Facebook став платформою для розпалювання ворожнечі та торгівлі людьми. Крім того, алгоритми працювали таким чином, що самі просували та популяризували групи з таким контентом.

Поруч з цим на вимогу комуністичної партії Вʼєтнаму Facebook накладав цензуру на опозицію, щоб не втратити азійський ринок.

У відповідь на публікації ЗМІ компанія заявила, що медіа змістили акцент та подали компанія тільки в негативному світлі.

«Ці історії засновані на невірному посилі. Так, ми — бізнес і ми заробляємо гроші, але думати, що ми це робимо за рахунок безпеки, або добробуту людей, значить не розуміти того, на чому зосереджені наші комерційні інтереси. Правда в тому, що ми інвестували 13 мільярдів доларів і маємо понад 40 тисяч співробітників задля єдиної мети — щоб люди були в безпеці, коли користуються Facebook», — йдеться у повідомленні.

Якою б не була реакція компанії, але публікація матеріалів уже почала знижувати акції Facebook.