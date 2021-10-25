У Держдепі США прогнозують, що «Північний потік — 2» не запрацює до березня 2022 року

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Схвалення Німеччиною та Європейською комісією газопроводу «Північний потік — 2» може затягнутися до березня наступного року, а Росія має збільшити потік газу через газопроводи, що існують, якщо запевняє, що може швидко наростити транзит через «Північний потік — 2».

Про це заявив старший радник з глобальної енергетичної безпеки США Амос Хохштейн, повідомляє Reuters.

«Ви не можете мати й те, й інше», — сказав він.

На думку Хохштейна, президент Росії Володимир Путін наближається до того, щоб використовувати газ як політичну зброю.

«Якщо у Росії є газ, який вона хоче транзитувати через «Північний потік — 2», але вона вважає за краще не робити цього, і це станеться тільки в тому випадку, якщо Європа погодиться з іншими вимогами, які абсолютно не повʼязані», — додав представник Держдепу.

Водночас Хохштейн зазначив, що США не змінили негативного ставлення до «Північного потоку — 2», але перейшли від спроб протидіяти будівництву газопроводу до нівелювання негативних наслідків введення його в експлуатацію.