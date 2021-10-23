Суд заарештував двох фігурантів справи про підпал будинку заступника глави Офісу президента

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Дарницький районний суд у суботу, 23 жовтня 2021 року, задовольнив клопотання прокуратури та заарештував на два місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви. Раніше їм повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна та в хуліганстві.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

За її словами, суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у сумі понад 680 тисяч гривень для кожного.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального правопорушення та інші причетні до нього люди.

За даними слідства, один з підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через Telegram замовлення на підпал будинку посадовця. За виконання замовлення підозрюваному пообіцяли заплатити $7 тисяч. До цього злочину він залучив свого знайомого — 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв віддати частину винагороди.

Придбавши бензин та керосин, зловмисники приготували три пляшки із коктейлем Молотова та в ніч на 22 жовтня 2021 року кинули їх у будинок посадовця, однак під час підпалу другої пляшки порушників помітили. Хлопці намагалися втекти, але поліція затримала їх.