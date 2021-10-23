Поліція повідомила про підозру четвертому фігуранту нападу на журналістів «Схем»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Евгений Мецгер / Facebook
Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми «Схеми» під час інтерв’ю з тодішнім главою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.
Про це пресслужба Київської міської прокуратури повідомила у коментарі «Радіо Свобода».
Четвертим підозрюваним виявився начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту й охорони Укрексімбанку.
Чоловік отримав підозру за статтею 171 та 126 Кримінального кодексу.
Раніше про підозру повідомили самому Мецгеру, директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову та працівнику охорони Укрексімбанку.
Нагадаємо, 7 жовтня «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», куди він платить податки. Сам Мецгер же заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту. Сам Мецгер відсторонений від посади на час службового розслідування і попросив вибачення в журналістів. 11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив Мецгера під нічний домашній арешт у справі про перешкоджання журналістам, охоронця відпустили під особисте зобовʼязання.