Поліція повідомила про підозру четвертому фігуранту нападу на журналістів «Схем»

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Евгений Мецгер / Facebook

Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми «Схеми» під час інтерв’ю з тодішнім главою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

Про це пресслужба Київської міської прокуратури повідомила у коментарі «Радіо Свобода».

Четвертим підозрюваним виявився начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту й охорони Укрексімбанку.

Чоловік отримав підозру за статтею 171 та 126 Кримінального кодексу.

Раніше про підозру повідомили самому Мецгеру, директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову та працівнику охорони Укрексімбанку.

Нагадаємо, 7 жовтня «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», куди він платить податки. Сам Мецгер же заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.