У Раді розповіли, скільки газу Молдова хоче позичити в України і коли має його повернути

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Молдова попросила Україну надати їй приблизно 15 мільйонів кубометрів газу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник комітету Верховної Ради з питань енергетики, нардеп від «Слуги народу» Андрій Герус.

«У наших газосховищах 18,4 млрд куб. метрів газу. Обсяг 15 млн куб. метрів — це 0,08% від наших запасів станом на сьогодні. Але для Молдови це критично важливий обсяг вже у найближчі дні — на період до підписання нового газового контракту», — розповів він.

На думку Геруса, надання Молдові газу є певною формою «аварійної допомоги» та правильною практикою добросусідських відносин.

Водночас нардеп зауважив, що Україна хоче, щоб Молдова повернула позичений газ до кінця зими.

«Все-таки за 4 місяці Молдова, найімовірніше, знайде постійного постачальника газу, а саме у лютому-березні цей газ буде найбільш потрібен Україні. Ще раз — це єдине побажання з боку України», — наголосив він, спростувавши поширену низкою ЗМІ інформацію, що нібито Україна збирається надати Молдові 1 мільярд куб. метрів газу, щоби закрити справу судді Миколи Чауса.