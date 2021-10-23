Facebook подала до суду на українця через крадіжку даних 178 мільйонів користувачів

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Компанія Facebook звинуватила українця Олександра Солонченка у крадіжці та продажу особистих даних 178 мільйонів користувачів соцмережі і подала на нього до суду США.

Про це повідомляє Business Insider.

У позовній заяві, яку компанія подала 21 жовтня, стверджується, що Солонченко, відомий під псевдонімами solomame та barak_obama, порушив «Загальні положення та умови» та «Умови платформи», які забороняють користувачам незаконно використовувати її дані, отримувати їх за допомогою автоматизованих засобів і додавати в будь-який каталог без схвалення соцмережі.

За даними соцмережі, йдеться про період із січня 2018-го до вересня 2019 року.

Також зазначається, що Солонченко отримав доступ до даних 178 мільйонів користувачів завдяки спеціальній програмі, яка автоматично надсилала користувачам запити через додаток Messenger під виглядом декількох пристроїв Android.

У Facebook запевнили, що у травні 2021 року Солонченко продав вкрадені дані на хакерському сайті Raid Forums. Представники компанії долучили до позову скриншоти публікацій з акаунта, який, імовірно, належить Солонченку.

«У мене також є кілька інших баз даних, списки користувачів, бази даних B2B у всьому світі, бази даних телефонів, непублічні дані FB (180 мільйонів зі США). Будь ласка, напишіть мені в приват, якщо цікаво», — написав користувач barak_obama.

Також компанія надала скриншоти, в яких хакер у жовтні 2020 року запропонував продати дані 10 мільйонів користувачів або клієнтів українського державного ПриватБанку, а також дані 18 мільйонів користувачів або клієнтів компанії «Нова пошта».

Facebook просить федеральний суд, щоб справу Солонченка розглянув суд присяжних, а також вимагає заборонити українцю користуватися її продуктами і продавати отримані дані та зобов’язати його компенсувати завдані збитки, що перевищують $75 тисяч.