Авіакатастрофа МАУ: Іран не надав повних відповідей прокуратурі, а частину запитів проігнорував

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Іран не надав повних відповідей на українські запити (в цілому їх 24) про правову допомогу у справі знищення пасажирського літака МАУ PS752, а частину запитів Офісу генпрокурора проігнорував.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора за підсумками зустрічі Ірини Венедіктової з президентом Асоціації сімей жертв рейсу PS752 Хамедом Есмаїліоном та помічником Посла Канади в Україні Мавурнiн Мунi.

«Увесь минулий рік Україна і Іран рухалися окремими шляхами: в Ірані своя кваліфікація та своя справа, до матеріалів якої ми не маємо доступу. У цьому році Іран заявив про передачу своєї справи щодо 10 підозрюваних осіб до суду, проте відомості щодо них ретельно приховуються», — заявила Венедіктова.

Вона уточнила, що вже відбулося три раунди офіційних україно-іранських переговорів. У червні українська сторона погодилася на пропозицію ознайомитися з матеріалами справи в судових органах Ірану і на можливість присутності представників України під час судового процесу в Ірані без права голосу, але пропозиції з іранської сторони так і залишилися обіцянками.

Офіс генпрокурора одразу ж направив листа про погодження за робочим порядком процедури ознайомлення, але за 4 місяці так і не отримав відповіді. Прокурори так і не отримали доступу до матеріалів, що свідчить про порушення міжнародних зобовʼязань з боку Ірану. ОГП, однак, знову звернеться до компетентних органів.