Авіакатастрофа МАУ: Іран не надав повних відповідей прокуратурі, а частину запитів проігнорував
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- Костя Андрейковець
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Getty Images
Іран не надав повних відповідей на українські запити (в цілому їх 24) про правову допомогу у справі знищення пасажирського літака МАУ PS752, а частину запитів Офісу генпрокурора проігнорував.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора за підсумками зустрічі Ірини Венедіктової з президентом Асоціації сімей жертв рейсу PS752 Хамедом Есмаїліоном та помічником Посла Канади в Україні Мавурнiн Мунi.
«Увесь минулий рік Україна і Іран рухалися окремими шляхами: в Ірані своя кваліфікація та своя справа, до матеріалів якої ми не маємо доступу. У цьому році Іран заявив про передачу своєї справи щодо 10 підозрюваних осіб до суду, проте відомості щодо них ретельно приховуються», — заявила Венедіктова.
Вона уточнила, що вже відбулося три раунди офіційних україно-іранських переговорів. У червні українська сторона погодилася на пропозицію ознайомитися з матеріалами справи в судових органах Ірану і на можливість присутності представників України під час судового процесу в Ірані без права голосу, але пропозиції з іранської сторони так і залишилися обіцянками.
Офіс генпрокурора одразу ж направив листа про погодження за робочим порядком процедури ознайомлення, але за 4 місяці так і не отримав відповіді. Прокурори так і не отримали доступу до матеріалів, що свідчить про порушення міжнародних зобовʼязань з боку Ірану. ОГП, однак, знову звернеться до компетентних органів.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- У травні суд Канади визнав знищення літака МАУ терористичним актом. Іран відмовився визнавати рішення суду.
- Червневий звіт канадської експертизи показав, що цивільні і військові органи Ірану несуть повну відповідальність за загибель рейсу МАУ.