У будинок заступника глави Офісу президента кинули коктейль Молотова. Зловмиснику за це обіцяли $4 тисячі

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Офіс президента / Telegram

У Києві, у Дарницькому районі поліція затримала чоловіка, який кинув у будинок заступника керівника Офісу президента України коктейль Молотова.

Про це вранці 22 жовтня повідомила поліція Києва.

Коктейль Молотова кинули у двір заступника голови Офісу президента, який відповідальний за напрямок європейської інтеграції. Зазначимо, що цю посаду в ОП обіймає Ігор Жовква.

Інцидент стався близько четвертої ранку. Зловмисник — 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому людини. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через Telegram. За роботу обіцяли заплатити $4 тисячі після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника невідомі.