Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся із Зеленським. Про що розмовляли
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Володимир Шуваєв / «Бабель»
Мер Києва Віталій Кличко вперше за рік зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. В Офісі президента 19 жовтня вони обговорили проблеми столиці, початок опалювального сезону і тарифи.
Про це повідомляють «Суспільне», «Українська правда» та ZN.ua з посиланням на самого Кличка.
На зустрічі нібито був присутній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, який «мовчав практично весь час». За даними джерел журналістів, Чернишова негласно представили Кличку як нового голову КМДА. Сам Кличко про це не повідомив, а спікер президента Сергій Никифоров лише підтвердив, що особисто бачив Кличка в ОП.
Кличко заперечив інформацію про те, що під час розмови було обговорено питання закону про столицю, який розділяє повноваження міського голови і голови КМДА.
Сьогодні, 20 жовтня, профільний комітет Верховної Ради розглянув законопроєкт «Про Київ — столицю України», № 2143-3, який може обмежити владу Кличка, і рекомендував його прийняти у другому читанні та в цілому.
- У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю № 2143-3. Тепер профільний комітет планує розглянути 900 поправок до документа.
- В основі проєкту закону — розмежування повноважень голови Київської міської державної адміністрації та мера Києва. Згідно зі статтею 118 Конституції України, голову КМДА призначає на посаду президент за поданням Кабінету міністрів, а мера обирають місцеві жителі.
- Торік мер Києва Віталій Кличко подав до Ради альтернативний законопроєкт про внесення змін до закону «Про столицю України».
- При цьому у Кличка публічний конфлікт з міністром культури Олександром Ткаченком, який є автором законопроєкту про розділення. Також Кличко звинувачував Офіс президента у тиску на нього через майже 100 обшуків на комунальних підприємствах Києва.
- Кличко обурений законопроєктом про столицю і вимагає, щоб його оцінила Венеціанська комісія.