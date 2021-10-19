Малюська: У Саакашвілі подвійне громадянство, але Україна намагатиметься його повернути
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься усіма правовими способами повернути експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це Малюська розповів в інтерв’ю «Українській правді».
«Ми-то будемо намагатися, а чи дадуть нам – це питання. Він же не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії… Але влада Грузії уже неодноразово казала, що вона нам його не віддасть», — сказав Малюська.
Міністр додав, що Україна використовуватиме всі юридичні механізми, щоб якось це врегулювати.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».