Bihus.Info: Син помічника президента Шефіра працює помічником нардепа і отримав 600 тисяч зарплати з бюджету
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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nick_shef / Instagram
Син першого помічника президента Сергія Шефіра Микита працює помічником народного депутата від «Слуги народу» Юрія Кісєля.
Про це йдеться у журналістському розслідуванні Bihus.Info.
За два роки роботи парламенту Микита Шефір отримав майже 600 тисяч гривень заробітної платні.
«Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень на місяць і періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень», – ідеться в розслідуванні.
У коментарі журналістам Шефір-молодший не пояснив, чим саме він займається як помічник і зазначив, що краще розповісти про його діяльність може сам Кісєль.
Зазначимо, що нардеп Юрій Кісєль відомий тим, що у липні 2020 року президент Володимир Зеленський продав його дружині Валентині землю та будинок у селі Іванковичі Київської області за майже 13,5 млн грн. Хоча перед цим — у червні 2020 року — Зеленський розповідав, що хоче продати дім та землю Сергію Шефіру.
- Вранці 22 вересня стався замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався вранці 22 вересня. У Київській області, у селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а водія госпіталізували до «Феофанії» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь на інцидент пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причини замаху на Шефіра. Зокрема, розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.