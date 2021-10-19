Bihus.Info: Син помічника президента Шефіра працює помічником нардепа і отримав 600 тисяч зарплати з бюджету

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nick_shef / Instagram

Син першого помічника президента Сергія Шефіра Микита працює помічником народного депутата від «Слуги народу» Юрія Кісєля.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні Bihus.Info.

За два роки роботи парламенту Микита Шефір отримав майже 600 тисяч гривень заробітної платні.

«Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень на місяць і періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень», – ідеться в розслідуванні.

У коментарі журналістам Шефір-молодший не пояснив, чим саме він займається як помічник і зазначив, що краще розповісти про його діяльність може сам Кісєль.

Зазначимо, що нардеп Юрій Кісєль відомий тим, що у липні 2020 року президент Володимир Зеленський продав його дружині Валентині землю та будинок у селі Іванковичі Київської області за майже 13,5 млн грн. Хоча перед цим — у червні 2020 року — Зеленський розповідав, що хоче продати дім та землю Сергію Шефіру.