Окупація Криму: до суду передали справу проти начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Офіс генерального прокурора передав до суду справу проти начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту Росії за підбурювання українських моряків до зради та переходу на бік окупантів в Криму.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Чиновник 3 березня 2014 року прибув до військового містечка Південної військово-морської бази ВМС Збройних сил України, дислокованої у селищі Новоозерне у Криму. Там шляхом умовлянь, підкупу та погроз він схиляв офіцерів військової частини до державної зради.

«Зокрема, схиляв добровільно здати зброю командира великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», заступника командира Південної військово-морської бази ВМС Збройних сил України, начальника штабу Південної військово-морської бази ВМС ЗСУ та командира 5 бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ. Таким чином він змушував їх перейти на бік ворога та сприяти проведенню підривної діяльності проти України», — повідомляє прокуратура.

У разі відмови обвинувачений погрожував українським військовослужбовцям застосуванням з боку військовослужбовців ЧФ РФ зброї. Офіс генпрокурора не називає імені підозрюваного, проте. за даними ЗМІ, мова йде про капітана 1 рангу Олександра Чеснокова.