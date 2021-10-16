У Росії вперше за весь час пандемії кількість померлих від коронавірусу за добу перевищила тисячу людей

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Росії за добу 15 жовтня від коронавірусу померли понад тисячу людей. Це найвищий показник за весь час пандемії.

Про це йдеться на офіційному сайті російського уряду, який публікує коронавірусну статистику.

Також за добу зафіксували понад 33 тисячі нових заражених коронавірусом. Це теж найвища кількість за весь час пандемії. Найбільше нових випадків виявили у Москві та Санкт-Петербурзі.

Загалом у Росії за весь час пандемії зафіксували 7,9 мільйона випадків зараження коронавірусом. Померли від хвороби 222 тисячі людей.