«Нафтогаз»: У сховищах вистачить газу на опалювальний сезон

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Facebook / Yuriy Vitrenko

Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко запевняє, що газу, який Україна накопичила у підземних сховищах, вистачить для проходження опалювального сезону.

Про це він розповів в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.

«Зараз у сховищах майже 19 млрд кубометрів газу. Ми розуміємо, що 10—15% відсотків з цих обсягів належать нерезидентам і можуть бути вивезені в Європу, але можуть бути продані й тут, якщо ціни на нашому ринку будуть не нижчими за європейські. Утім навіть без цих обсягів має вистачити газу для нормального проходження опалювального сезону», — сказав Вітренко.

Він пояснив, що населення споживає на 0,5—1 млрд кубометрів більше газу, ніж Україна наразі видобуває. Тобто «Укргазвидобування» забезпечує видобуток близько 12,7—12,8 млрд кубометрів газу, а населення споживає приблизно 13,4—13,6 млрд залежно від температури повітря.

Наразі «Нафтогаз» зафіксував ціну блакитного палива на опалювальний сезон для населення (7,96 грн за кубометр без транспортування) та бюджетних організацій (13,7 грн за кубометр без ПДВ та транспортування).

Перехід постачальників газу для населення у балансуючу групу НАК допоможе уникнути перепродажу дешевшого газу для промисловості замість побутових споживачів, упевнений глава «Нафтогазу».