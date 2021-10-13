«Укрзалізниця» розповіла про нові обмеження на період посилення карантину: Із 21 жовтня або вакцина, або тест

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Konrad Lembcke / Flickr

В Україні з 21 жовтня посилюють карантин — для подорожі «Укрзалізницею» між областями буде потрібен або сертифікат про вакцинацію, або ПЛР- чи експрес-тест, який зробили за 72 години до подорожі.

Про це на брифінгу в середу, 13 жовтня, розповів керівник пасажирського напряму «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Усі, хто мають квитки на 21 жовтня і далі, підпадатимуть під ці обмеження. При посадці кожен провідник перевірятиме квиток, паспорт і відповідний документ: сертифікат вакцинації (як паперовий, так і в додатку «Дія») або ПЛР- чи експрес-тест, який зробили за 72 години. Потяги «Інтерсіті» мають дещо іншу процедуру перевірки: спочатку сіли, потім перевірка. Однак через карантин це змінять — перевірка буде при посадці.

Якщо пасажир сідає у «жовтій» зоні, то достатньо буде однієї дози вакцини. Якщо у «червоній», вакцинація має бути повною (дві дози). На дітей ці нововведення не поширюються, вони можуть їздити вільно.

У випадку відсутності будь-якого з трьох вищезазначених документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки — гроші за це повернуть, ось порядок.

Ідеться саме про далеке міжобласне сполучення, ці обмеження не торкнуться тих, хто їде у приміському напрямку.

Аби перевірка була ефективною, «а не профанацією», «Укрзалізниця» просить долучитись правоохоронців, адже у них більше повноважень. Також залізниця звернулась до найбільших лабораторій, аби на вокзалах можна було розгорнути пункти для експрес-тестування «із більш-менш нормальними цінами». У цьому питанні просять допомогти у Міністерства охорони здоровʼя.

Перцовський додав, що станом на 13 жовтня в «Укрзалізниці» приблизно 15% персоналу вакциновані принаймні однією дозою.