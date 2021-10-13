У Києві ситуація з COVID-19 погіршується. У лікарнях люди у важкому стані, почали хворіти діти

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Barcroft Media / Contributor

Мер Києва Віталій Кличко заявив про погіршення в столиці ситуації із коронавірусом.

У лікарні, які приймають хворих на COVID-19, надходить на добу більш як 300 осіб. В основному це люди, які не пройшли вакцинацію (понад 95%). Набагато більше почало хворіти дітей. За словами Кличка, лікарі кажуть, що вірус став більш агресивним.

На стаціонарному лікуванні в Києві з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться 1 837 пацієнтів, 1 297 з них — у важкому стані. Кисневої підтримки потребують 1 512 осіб.

Мер зазначає, що у невакцинованих хворих частіше зустрічаються ускладнення.