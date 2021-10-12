Reuters: Китайський мільярдер Джек Ма знайшовся у Гонконзі. Він зник після публічного конфлікту з владою

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Foundations World Economic Forum / Flickr

Засновник Alibaba Group, китайський підприємець Джек Ма, який значною мірою перебуває поза увагою громадськості через конфлікт зі владою, перебуває у Гонконзі та останніми днями зустрічався з діловими партнерами.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела.

Китайський мільярдер тримається в тіні відтоді, як у жовтні 2020 року виступив у Шанхаї з критикою фінансових регуляторів Китаю. Хоча Ма брав участь у кількох заходах на материку з початку 2021 року, це перше спростування чуток про те, що йому заборонили покидати країну.

Reuters пише, що минулого тижня Джек Ма зустрівся принаймні з «кількома» діловими партнерами за обідом. Зазначимо, що в Гонконгу він має щонайменше один розкішний будинок — найбільший маєток регіону площею понад 9 тисяч квадратних метрів, який обійшовся йому у $193,5 мільйона.

Джек Ма зник з публічного поля восени 2020 року — після критики на адресу китайського уряду. Той згодом заблокував продаж акцій його компанії. Після цього Ма лише одного разу з’являвся на публіці — у китайському ЗМІ опублікували відео, в якому він звертається до вчителів із сільських регіонів. Бізнесмен раніше був вчителем англійської мови. Промова Ма стосувалася організованої ним щорічної зустрічі освітян. У ній він розповів, що приділить більше уваги благодійності, однак нічого не сказав про свій конфлікт з урядом і причини зникнення з публічного поля. Також він брав участь у відеоконференції з Путіним.