Президент Киргизстану відправив уряд у відставку

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Sputnik / Табилди Кадирбеков

Президент Киргизстану Садир Жапаров підписав указ про відставку Кабінету міністрів країни.

Про це повідомляє пресслужба глави країни 12 жовтня.

«Згідно з постановою, чинний склад Кабінету міністрів Киргизької Республіки подав у відставку», — йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі Жапарова уточнили, що особи, що обіймають посади членів Кабміну, продовжують виконувати свої обовʼязки до формування нового складу уряду.