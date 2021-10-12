Столичні чиновники привласнили на благоустрої Андріївського узвозу 2,2 мільйона гривень. Їм повідомили про підозру

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Illia Cherednychenko / Unsplash

Столична прокуратура повідомила про підозру керівникам управління Подільської РДА та підряднику, які опікувалися благоустроєм Андріївського узвозу і ремонтом дитячого садка. Їх підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, місцеві чиновники уклали з приватним товариством договір на виконання робіт з благоустрою скверу на Андріївському узвозі на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Однак роботи були виконані з порушеннями та не в повному обсязі.

Так, за рішенням суду 5 жовтня правоохоронці провели обшук у приміщенні підрядної організації та вилучили всі документи про виконання робіт.

За результатами експертизи, місцевий бюджет зазнав матеріальної шкоди на загальну суму понад 1,4 мільйона гривень.

Також слідство встановила, що багато робіт з реконструкції садка на Подолі проводили за завищеними цінами. Роботи виконував той самий підрядник, що і «ремонтував» сквер. Загальна вартість невиконаних будівельних робіт або таких, що не відповідають проєктній документації, становить понад 800 тисяч гривень.

Повідомлення про підозру вже вручили начальнику Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської РДА, заступнику начальника цього ж управління і директору підрядної організації.