ЄС: Україна має залишитися країною транзиту газу, попри «Північний потік — 2»

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Ursula von der Leyen / Twitter

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за результатами саміту Україна — ЄС заявила, що Україна має залишитися країною транзиту газу.

«Для Єврокомісії очевидно та незмінно, що Україна є і має залишитися країною транзиту газу», — сказала голова ЄК.

Також президент Європейської комісії наголосила, що Третій енергопакет ЄС має повністю застосовуватися до «Північного потоку — 2»

«Дозвольте мені ще раз повторити, що Третій енергопакет ЄС має повністю застосовуватися до «Північного потоку — 2», — зазначила дипломат.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі сторони домовились започаткувати стратегічний енергетичний діалог між Україною і ЄС.

«Запорукою незалежності та національного суверенітету є, зокрема, енергетична безпека. Завершення будівництва «Північного потоку — 2» відкриває перед Україною нові виклики на додачу до вже існуючих. Ми домовилися започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня між Україною та ЄС. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи», — заявив Зеленський.

Третій енергопакет ЄС — це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в Європейському Союзі. Основним його елементом є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних і збутових підрозділів від транспортних магістралей, створення національного регулятора для кожної країни-члена ЄС і заснування агентства для взаємодії цих регуляторів.

Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки в разі схвалення Єврокомісії.

Якщо газопровід не дотримається європейських правил, його не сертифікують.

Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.