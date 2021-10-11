З Афганістану евакуювали перекладача, який у 2008 році допоміг врятувати Байдена

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З Афганістану евакуювали перекладача, який у 2008 році допоміг врятувати тодішнього сенатора США Джо Байдена, коли його вертоліт здійснив вимушену посадку. Про це повідомляє The Wall Street Journal та ABC News.

Після декількох тижнів поневіряння перекладач Аман Халілі сказав, що він і його сімʼя залишили Афганістан — перетнули кордон з Пакистаном, далі перевезли «в інше безпечне місце». Державний секретар США Ентоні Блінкен допомагав координувати «шлях» групи із Пакистану.

У 2008 році два вертольота, які перевозили тодішнього сенатора-демократа від штату Делавер Джо Байдена та його товаришів сенаторів Джона Керрі і Чака Гейгел через хуртовину були змушені приземлитися в афганській долині, що була вразливою для атаки талібів. Вертольоти приземлились і направили сигнал про допомогу — і до них прибув Халілі, який проїхав кілька годин по горах на машині Humvee.

Після того, як США 30 серпня 2021 року завершили місію в Афганістані і вивели всі війська, Халілі благав допомогти вибратися, і поділився із ABC News повідомленням для Байдена: «Будь ласка, не забувайте мене і мою сімʼю. Будь ласка, знайдіть спосіб витягти мене».