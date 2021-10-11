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Евгений Мецгер / Facebook

Євген Мецгер написав заяву про звільнення з посади голови правління Укрексімбанку. Про це він повідомив у Facebook увечері понеділка, 11 жовтня.

«Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління Укрексімбанку. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку. [...] Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку», — зазначив Мецгер.

Він наголосив, що, укладаючи угоди з клієнтами банку, працівники «завжди дотримувались вимог закону, правил та процедур банківської роботи», — ймовірно, так він відреагував на журналістське розслідування про кредит бізнесмену, який платить податки в «ДНР».

Нагадаємо, що 7 жовтня «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», куди він платить податки. Сам Мецгер же заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.