Керівнику Укрексімбанку Мецгеру обрали запобіжний захід

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Евгений Мецгер / Facebook

Главі Укрексімбанку Євгену Мецгеру обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 06:00. Йому інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Директору департаменту інформполітики банку Володимиру Пікалову також обрали запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту.

Відповідні рішення ухвалили судді Голосіївського районного суду Києва.

«Зараз ще на розгляді у суді клопотання щодо третього підозрюваного, охоронця. Йому просимо особисте зобов’язання», — зазначила Максимець.

О 17:20 суд обрав запобіжний захід й охоронцеві — особисте зобов’язання.

7 жовтня «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», куди він платить податки. Сам Мецгер же заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.