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Пресслужба президента Російської Федерації

Заступник голови РНБО Росії, колишній президент та експрем’єр РФ Дмитро Медведєв присвятив колонку Україні та українській владі, заявивши, що переговори з нею «не мають сенсу», а самі українські політики «слабкі, несамостійні невігласи».

Колонка російського політика під назвою «Чому не мають сенсу контакти з нинішнім українським керівництвом» опублікована 11 жовтня у виданні «Коммерсантъ».

Медведєв порівняв українських керівників, насамперед перших осіб держави, з «людьми, які не мають жодної стійкої самоідентифікації», та назвав їх «нещасними людьми».

Зокрема, Медведєв розкритикував президента України Володимира Зеленського — людину «з певним етнічним корінням, яка все життя говорила російською та працювала в Росії», а ставши президентом, «повністю змінила політичну і моральну орієнтацію».

«Почав ревно служити найбільш оскаженілим націоналістичним силам України (які, треба зізнатися, там завжди були, але становили 5—7% активного населення)... Він повинен нескінченно маневрувати між різними силами: радикальними націоналістами («нациками», як їх заведено там називати), мусульманською частиною населення, насамперед татарами, помірними аполітичними українцями і росіянами, представниками інших етносів, — щоб йому не зламали шию», — пише Медведєв.

На його думку, саме тому і з’являються «ублюдкові документи типу «закону» про корінні народи України» та організовуються «дебільні «Кримські платформи», створені для обдурення населення країни і підкачки своїх мʼязів перед виборами».

Водночас Медведєв зазначив, що українські керівники нинішньої генерації — «люди абсолютно несамостійні», оскільки, на його думку, країна перебуває у залежності від США та ЄС, які здійснюють «грошові вливання в економіку», та під «прямим керівництвом українських спецслужб (з боку їхніх американських патронів)».

Експрезидент РФ також запевнив, що «СРСР були потрібні добрі відносини з країнами соціалістичного табору», натомість США від України потрібно лише «протистояння з Росією, тотальне стримування нашої країни і створення «Анти-Росії».

Також Медведєв вважає, що членство України в НАТО і Євросоюзі «ефемерне», бо «Україна не має жодної цінності на лінії прямого протистояння західних сил (зокрема, потенційно військового) з нашою країною».

«Дурнів боротися за Україну немає. А нам з васалами справу мати безглуздо. Справи потрібно вести з сюзереном», — додав він.

Окрім цього, Медведєв заявив, що на чолі України стоять «слабкі люди, які прагнуть тільки до того, щоб набити свої кишені, невігласи без почуття обов’язку».

«Вони постійно змінюють позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній конʼюнктурі. Доморощені талейрани. Нам і нашим партнерам безперервно брешуть і відступають від ухвалених рішень. І річ не в конкретному прізвищі того чи іншого керівника. Це позиція всіх українських учасників переговорів, їхня лінія поведінки, modus operandi», — заявив російський політик.

У зв’язку з цим Медведєв вважає, що Росія поки не має проводити переговори з Україною, а потрібно «дочекатися появи в Україні притомного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни, а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією. Росія вміє чекати. Ми люди терплячі», — резюмував він.