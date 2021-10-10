У Болгарії заарештували родину відомого російського вченого, який працював на збройовому заводі. Їх підозрюють у шпигунстві
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Болгарії за підозрою в шпигунстві заарештували відомого російського вченого Сергія Зоненка, його дружину Ольгу і сина Веніаміна, які мають громадянство Литви.
Про це повідомили місцевий телеканал NOVA та видання «Монитор».
Як зазначається, родину Зоненків звинувачують у промисловому шпигунстві й викраденні зразків продукції і конфіденційних документів до них зі збройового заводу «Арсенал». 60-річний Сергій Зоненко переїхав до Болгарії вісім років тому з усією родиною і керував на заводі відділом кумулятивних боєприпасів, а його 59-річна дружина працювала там дизайнером.
За даними ЗМІ, усіх трьох затримали 5 жовтня на КПП, коли вони намагалися виїхати з країни, після повідомлення «Арсеналу» про зникнення зразків і документації. У їхній машині знайшли викрадені речі.
Адвокати домагалися зміни запобіжного заходу на домашній арешт або підписку про невиїзд, але суд відмовив, пославшись на ризик, що фігуранти можуть приховати або знищити докази.
Окрім звинувачення в шпигунстві, родині Зоненків висунули звинувачення в незаконному доступі до компʼютерної інформації.
- На початку року у Болгарії заявили, що під час спецоперації затримали двох службовців військової розвідки, підозрюваних у шпигуванні на користь Росії. За даними Генпрокуратури, у спробах створити шпигунську мережу вони вербували людей, що володіли інформацією, пов’язаною з Євросоюзом і НАТО.
- У квітні 2021 року болгарська прокуратура повідомила, що розслідує можливу причетність шістьох громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які відбулися в період з 2011 року. За даними відомства, на складах зберігалася зброя, що належала болгарському бізнесмену Омеляну Гебреву, якого двічі намагалися отруїти речовиною з групи «Новачок», імовірно, співробітники російських спецслужб. Зброю зі складів повинні були експортувати в Україну та Грузію.
- 23 квітня журналісти повідомили, що група ГРУ перебувала у Болгарії у 2014 і 2015 році під час серії вибухів на військових складах. Вона ж, імовірно, причетна й до отруєння «Новачком» Гебрева. Серед учасників отруєння — організатор перевороту в Чорногорії. У розслідуванні журналістів Bellingcat йдеться, що операція ГРУ на складі в Чехії та отруєння Гебрева були частиною диверсії проти України.