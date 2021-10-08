У Facebook, Instagram і WhatsApp другий за тиждень збій. Користувачі «вітають» Twitter

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У роботі соціальних мереж Facebook та Instagram, а також месенджера WhatsApp, другий за тиждень великий збій.

За даними сервісу Downdetector, який аналізує скарги користувачів на різні сервіси, найбільше проблем з доступом до додатків (44% скарг).

Скарги надходять із США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Франції та інших країн. Незначна частина скарг надходить і з України.

Facebook підтвердив дані про збій.

«Ми знаємо, що у деяких людей проблеми із доступом до наших додатків і сервісів. Ми працюємо над тим, щоб все повернулося до норми так швидко, як це можливо, і приносимо вибачення за незручності», — заявили у службі підтримки.

Тим часом люди «вітають» Twitter, який під час першого збою прийняв потоки «біженців» з соцмереж Facebook. Мільйонний приріст користувачів тоді отримав і Telegram.