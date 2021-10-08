У Facebook, Instagram і WhatsApp другий за тиждень збій. Користувачі «вітають» Twitter
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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У роботі соціальних мереж Facebook та Instagram, а також месенджера WhatsApp, другий за тиждень великий збій.
За даними сервісу Downdetector, який аналізує скарги користувачів на різні сервіси, найбільше проблем з доступом до додатків (44% скарг).
Скарги надходять із США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Франції та інших країн. Незначна частина скарг надходить і з України.
Facebook підтвердив дані про збій.
«Ми знаємо, що у деяких людей проблеми із доступом до наших додатків і сервісів. Ми працюємо над тим, щоб все повернулося до норми так швидко, як це можливо, і приносимо вибачення за незручності», — заявили у службі підтримки.
Тим часом люди «вітають» Twitter, який під час першого збою прийняв потоки «біженців» з соцмереж Facebook. Мільйонний приріст користувачів тоді отримав і Telegram.
- 4 жовтня в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. На цьому тлі акції Facebook просіли на понад 5%, а Цукерберг втратив $6,3 мільярда і опустився на шосте місце в рейтингу від Forbes. Збій у Facebook в цілому призвів до падіння фондових ринків.
- 5 жовтня Цукерберг вибачився за збій, а у Facebook заявили, що причиною стали зміни конфігурації маршрутизаторів.
- Того ж дня в Сенаті США виступила колишня менеджерка з продукту Facebook Френсіс Хауген, яка була інформаторкою ЗМІ та передала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і документів компанії. Вона заявила, що Facebook знає про «токсичний» вплив свого продукту на суспільство, але не хоче нічого міняти, щоб не втрачати прибуток. Цукерберг назвав це брехнею.