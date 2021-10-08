«Справа Медведчука»: СБУ перевірить причетність Порошенка і ексголови Нацбанку Гонтаревої

Новини

Михайло Палінчак / Петро Порошенко / Flickr

Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час брифінгу з генеральним прокурором заявив, що правоохоронці перевірять причетність пʼятого президента Петра Порошенка і ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи лідера ОПзЖ Віктора Медведчука, якому підготували нову підозру.

Про це передає «Українська правда».

«На сьогоднішній день ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом з тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто немає», — сказав Баканов.

Він додав, що поки підстав вручати підозри ще комусь у правоохоронців немає.