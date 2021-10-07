У Microsoft заявили, що майже 60% кібератак у світі здійснюють російські хакери. На другому місці — КНДР
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Росія стоїть за 58% вчинених за підтримки державних органів кібератак у світі.
Про це йдеться у щорічній доповіді Microsoft, оприлюдненій 7 жовтня.
Як зазначає компанії, такого висновку вона дійшла, проаналізувавши хакерські атаки з липня 2020-го до 30 червня 2021 року.
За даними Microsoft, основними цілями цих хакерів ставали урядові відомства і аналітичні центри — у США, Україні, Великій Британії і європейських країнах-членах НАТО.
Також у компанії розповіли, що на аналогічний період 2019—2020 року на РФ припадало 52% зафіксованих у світі кібератак.
На другому місці за кількістю атак (у період 2020—2021 роки), згідно з доповіддю, опинилася Північна Корея: частка її кібератак зросла з приблизно 11% до 23%.
Водночас кількість кібератак, пов’язаних із Китаєм, скоротилася з 12% до 8%, хоча, за даними Microsoft, ступінь їх успішності сягнув 44%.
- Раніше на одному з хакерських форумів виставили на продаж дані 1,5 мільярда користувачів Facebook.
- У серпні хакери здійснили кібератаку на найбільшу японську криптобіржу Liquid і викрали криптовалюти на суму понад $94 мільйони.
- Влада США минулого року звинуватила російських хакерів у кібератаці на американські держустанови. 10 грудня 2020 року стало відомо, що невідомі хакери зламали мережу провідної компанії з кібербезпеки FireEye і викрали цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці виявляли уразливості в системах захисту інших компаній і урядів.
- Американські ЗМІ повідомляли, що від атаки постраждали 50 організацій і відомств, серед яких Міноборони. Хакерам вдалося викрасти тисячі листів співробітників Держдепу США. Зловмисники атакували американські структури через системи кіберзахисту Orion компанії SolarWinds.