Уряд виділив 25 млн грн на пропаганду вакцинації проти COVID-19

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Кабінет міністрів виділив 25 млн гривень для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення щодо вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Зокрема, Кабмін виділив ці гроші Міністерству культури та інформаційної політики, яке і має займатися пропагандою. Кампанія буде спрямована на інформування населення про важливість вакцинації, місця розташування пунктів вакцинації та інші зміни.

На необхідності активізації інформаційної кампанії щодо важливості вакцинації президент Володимир Зеленський наголосив 4 жовтня під час наради в Офісі президента.

«Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання — вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», — сказав тоді президент.