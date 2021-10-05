Правоохоронці знову прийшли з обшуками до комунальників Києва

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Facebook / Прокуратура міста Києва

Правоохоронці знову прийшли з обшуками на комунальні підприємства Києва. Їх підозрюють у розкраданні коштів під час закупівлі обладнання.

Про це пише у своєму Facebook Київська міська прокуратура.

Обшуки тривають у приміщеннях КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району м. Києва та підрядних організаціях.

За даними слідства, ці підприємства у 2018-2020 роках уклали договори на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних систем, систем опалення та кондиціонерів.

«При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі вважають, що сума збитків від цієї схеми становить приблизно 10 млн гривень.