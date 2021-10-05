ЗМІ зняли в елітному ресторані главу ОАСК з фігурантами записів у його кабінеті. Вовк міг святкувати «порятунок» у суді

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Юлія Вебер / «Бабель»

Керівника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка помітили під час святкування у заміському ресторані столиці у колі суддів, які фігурують на «плівках Вовка», у компанії колишнього прокурора та колишнього нардепа.

Про це йдеться у матеріалі «Української правди», який оприлюднили у вівторок, 5 жовтня.

Зустріч відбувалась 15 вересня 2021 року у Конча-Заспі у ресторані Fabius. Із Вовком у закладі були інші судді ОАСК:

Володимир Келеберда — фігурант «плівок», відомий за кількістю нерухомості, яка належить родині;

Віталій Амельохін — входив у трійку, яка скасувала націоналізацію ПриватБанку;

Віктор Шулежко — у колегії з іншими суддями ухвалював рішення на користь підприємств олігарха Дмитра Фірташа;

Євген Аблов — фігурант «плівок Вовка», його підозрюють в корупції та спробах захопити державну владу;

Ігор Погрібниченко — фігурант «плівок», ухвалював потрібні Вовку рішення з метою блокування Вищої кваліфікаційної комісії .

Також там був колишній прокурор Генеральної прокуратури, а зараз заступник керівника адміністрації порту «Південний» Максим Мельниченко — у 2014 році він потрапив під люстрацію, а у 2015 через ОАСК поновлений на посаді. У 2019 році під час реформи прокуратури Мельниченко не пройшов переатестацію, але ОАСК вирішив, що його треба поновити в Генпрокуратурі та виплатити компенсацію — майже пів мільйона гривень.

На заході був і колишній заступник голови служби Головного управління юстиції Олександр Липовий — у травні 2015 році його затримали за хабар у розмірі 70 тисяч гривень. Також журналісти зафіксували там колишнього нардепа блоку Петра Порошенка Василя Яніцького — саме він був співавтором правок до закону, які дозволили б Вовку залишатись керівником суду без проходження оцінювання. Разом із ними ще був колишній заступник Одеського окружного адміністративного суду Олексій Колесніченко.

Для чого усі ці люди зібралися разом — невідомо, однак журналісти зазначають, що цього ж дня Київський обласний окружний адміністративний суд виніс рішення на користь Вовка. Суд визнав протиправним і скасував висновок про його невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики. Член громадської ради доброчесності суддів Роман Маселко пояснив журналістам, що це означає: Вовк має проходити кваліфікаційне оцінювання, а негативний висновок громадської ради доброчесності блокуватиме можливість пройти це оцінювання, що може призвести до його звільнення.