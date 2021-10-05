Німеччина вимагає від Nord Stream 2 підтвердити відповідність нормам ЄС

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Німецький національний регулятор Федеральне агентство з мереж (Bundesneztagentur) вимагає від компанії-оператора газопроводу «Північний потік — 2» Nord Stream 2 AG надати йому підтвердження того, що експлуатація газопроводу відповідатиме всім європейським нормам.

Про це пише інформагентство Reuters з посиланням на офіційного представника регулятора.

Насамперед ідеться про рівноправний доступ до трубопроводу інших компаній та інтеграцію трубопроводу в німецький ринок.

Про повне завершення будівництва «Північного потоку — 2» «Газпром» повідомив 10 вересня. Компанія розраховує ввести газопровід в експлуатацію до кінця 2021 року.

Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація як незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію Федеральне агентство з мереж отримало 13 вересня. Очікується, що її розглянуть протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).

Після того як Федеральне агентство з мереж отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу. Експлуатація без відповідної сертифікації карається штрафом.

Тим часом датське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік — 2».

«Nord Stream 2 буде й надалі докладати всіх необхідних зусиль, щоб відповідати всім чинним нормам і приписам, зокрема економіко-енергетичним законам (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), що забезпечує застосування в Німеччині норм Газової директиви ЄС», — підкреслив представник компанії Nord Stream.

Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.