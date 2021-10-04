До першої нитки газопроводу «Північний потік — 2» почали запускати газ

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

У понеділок, 4 жовтня, почали заповнювати газом першу нитку газопроводу «Північний потік — 2».

Про це повідомляє оператор проєкту Nord Stream 2.

Як пояснили в компанії, газ пускатимуть поступово, допоки не досягнуть необхідних для подальшого технічного тестування обсягу і тиску.

«Були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу, зокрема внутрішньотрубна інспекція з використанням спеціальних діагностичних пристроїв (так званих «інтелектуальних» поршнів), а також зовнішні візуальна й інструментальна перевірки», — додали в Nord Stream 2.

Наразі тривають пусконалагоджувальні роботи на другій нитці газопроводу.