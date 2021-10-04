Зеленський невдоволений темпами вакцинації та наказав покращити інформування населення

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Пресслужба Офісу президента України

В Офісі президента відбулась нарада щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за попередній тиждень в Україні підтвердили 64 606 випадків інфікування COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж у попередній тиждень.

Наразі зайняті не більше 50% відведених для пацієнтів з COVID місць, однак у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях значно збільшився рівень інфікувань, повідомляє ОП.

Тож президент Володимир Зеленський постановив збільшити протягом найближчого часу кількість лікарняних ліжок у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Що стосується кампанії з протидії COVID, то станом на 2 жовтня рівень вакцинації серед держслужбовців становив 78,8%. Загалом в Україні зроблено 12,6 млн щеплень.

Президент наголосив, що кампанія з інформування про можливість вакцинації працює не на повну потужність.

«Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання — вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», — сказав Володимир Зеленський.

Нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%, зазначив глава держави та додав, що інформацію про щеплення треба розміщувати у відділеннях «Укрпошти» та інших місцях, де часто бувають пенсіонери.

Крім того, глава Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що за тиждень правоохоронці провели 13 обшуків та відкрили 12 кримінальних проваджень через підроблення сертифікатів про негативні ПЛР-тести та сертифікатів про вакцинацію.

Також уже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тис. грн з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік.