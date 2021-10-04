ДБР: Корупція посадовців КМДА завдає столиці збитків на 10 мільярдів гривень щорічно
- Автор:
- Олег Панфілович
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Корупція посадовців Київської міської адміністрації щорічно може завдавати місту збитків на загальну суму приблизно 10 мільярдів гривень.
Про це йдеться в аналізі Державного бюро розслідувань.
«Аналіз наявної у Бюро інформації свідчить, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва, який на сьогодні становить приблизно 60 млрд гривень», — повідомляє бюро.
В ДБР стверджують, що основним механізмом розкрадання коштів громади є їхній неефективний та безконтрольний перерозподіл керівництвом КМДА між 128 комунальними підприємствами. «Зокрема, щорічно понад 20 млрд грн спрямовується до КП. Це у подальшому створює додаткові корупційні ризики», — наполягають у бюро.
- Колишній радник мера Києва Максим Бахматов опублікував розслідування про першого заступника глави Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника — від 2019 року фірма його тоді ще майбутньої невістки виграла тендерів на пів мільярда гривень.
- Від серпня цього року правоохоронці майже щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтрати на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі, розкрадання 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, привласнення понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкрадання 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкрадання 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».