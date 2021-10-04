ДБР: Корупція посадовців КМДА завдає столиці збитків на 10 мільярдів гривень щорічно

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Корупція посадовців Київської міської адміністрації щорічно може завдавати місту збитків на загальну суму приблизно 10 мільярдів гривень.

Про це йдеться в аналізі Державного бюро розслідувань.

«Аналіз наявної у Бюро інформації свідчить, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва, який на сьогодні становить приблизно 60 млрд гривень», — повідомляє бюро.

В ДБР стверджують, що основним механізмом розкрадання коштів громади є їхній неефективний та безконтрольний перерозподіл керівництвом КМДА між 128 комунальними підприємствами. «Зокрема, щорічно понад 20 млрд грн спрямовується до КП. Це у подальшому створює додаткові корупційні ризики», — наполягають у бюро.