«Зателефонували з приймальні президента». Татаров розповів про своє призначення в ОП і свої заяви під час Майдану
- Автори:
- Олег Панфілович, Марія Жартовська
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Заступник голови Офісу президента Олег Татаров заявив, що не був знайомий з головою ОП Андрієм Єрмаком до свого призначення на посаду.
Про це він розповів у коментарі «Бабелю».
«Це був березень 2020 року. Мені зателефонували з Офісу президента — з приймальні глави держави, і запросили на зустріч з керівництвом держави. Відповідно, я прибув, і ми поспілкувалися. А потім, через пʼять місяців, запросили ще раз», — розповів Татаров. При цьому він так і не зміг пояснити, хто саме був ініціатором його призначення.
Татаров підкреслив, що Офіс президента цікавила його оцінка «деяких юридичних питань» і роботи правоохоронних органів. На запитання про висловлювання Татарова під час Революції гідності, коли він виправдовував дії силовиків і побиття протестувальників, чиновник ОП відповів наступне: «Я намагався давати нейтральні коментарі, які базувалися на отриманих матеріалах. На той час, коли я надавав ці коментарі, я працював на посаді т. в. о. керівника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС і до слідства стосунку не мав».
Також Татаров заявив, що не стверджував, що активісти Революції гідності били «беркутівців», а лише озвучував версії кримінального провадження.
- На початку серпня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента адвоката Олега Татарова — він курирує реформу правоохоронної системи. Це призначення розкритикували правозахисники, колишні активісти Майдану, багато адвокатів і політиків. Вони нагадали владі, що під час Революції гідності Татаров працював у МВС під керівництвом Віталія Захарченка й виправдовував силовиків, коли ті били й катували протестувальників. Татаров також був адвокатом нардепа від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського, захищав колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Він називає Майдан «державним переворотом», а його учасників — «злочинцями».
- Татарова також підозрюють у причетності до справи про заволодіння 81 мільйоном гривень Нацгвардії. Офіс генерального прокурора забрав справу в НАБУ і передав її до СБУ, а САП після цього почала розслідувати втручання у справу Татарова.