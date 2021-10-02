«Зателефонували з приймальні президента». Татаров розповів про своє призначення в ОП і свої заяви під час Майдану

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Заступник голови Офісу президента Олег Татаров заявив, що не був знайомий з головою ОП Андрієм Єрмаком до свого призначення на посаду.

Про це він розповів у коментарі «Бабелю».

«Це був березень 2020 року. Мені зателефонували з Офісу президента — з приймальні глави держави, і запросили на зустріч з керівництвом держави. Відповідно, я прибув, і ми поспілкувалися. А потім, через пʼять місяців, запросили ще раз», — розповів Татаров. При цьому він так і не зміг пояснити, хто саме був ініціатором його призначення.

Татаров підкреслив, що Офіс президента цікавила його оцінка «деяких юридичних питань» і роботи правоохоронних органів. На запитання про висловлювання Татарова під час Революції гідності, коли він виправдовував дії силовиків і побиття протестувальників, чиновник ОП відповів наступне: «Я намагався давати нейтральні коментарі, які базувалися на отриманих матеріалах. На той час, коли я надавав ці коментарі, я працював на посаді т. в. о. керівника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС і до слідства стосунку не мав».

Також Татаров заявив, що не стверджував, що активісти Революції гідності били «беркутівців», а лише озвучував версії кримінального провадження.