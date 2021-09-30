МОЗ затвердив наказ про обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу

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МОЗ затвердив перелік професій, яким обовʼязково треба мати щеплення від COVID-19. Наказ найближчим часом має зареєструвати міністерство юстиції, після чого він набуде чинності, заявив міністр Віктор Ляшко в ефірі «Еспресо».

«В наказі чітко визначений перелік професій. Це всі освітяни, незалежно від спеціалізації закладу — ясла, садочки, школи, профтехучилища чи вузи. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій — обласні, міські і районні», — зазначив міністр.

Він додав, що роботодавець повинен на час карантину відсторонити від роботи усіх невакцинованих працівників без збереження плати, але зі збереженням місця роботи.

«Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована», — наголосив Ляшко.

Нагадаємо, якщо у школі від коронавірусу вакциновані 80% вчителів, заклад може працювати в очному режимі в «жовтій» карантинній зоні. Якщо регіон у «червоній» зоні, то для роботи потрібна вакцинація 100% персоналу. Якщо менше — дистанційне навчання. Міністр Шкарлет запевняв, що зарплата викладачів не має бути меншою у випадку дистанційних занять.