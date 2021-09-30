В Україні за добу зафіксували майже 12 тисяч випадків коронавірусу. Востаннє такі показники були у квітні

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні за минулу добу (29 вересня) зареєстрували 11 757 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Як зазначається, за останню добу найбільше підтверджених випадків виявили у Харківській (1 087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

Загалом за добу госпіталізували 2 556 осіб, померли 194 пацієнти, одужали — 3 839 осіб.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 423 379 осіб, одужав 2 255 191 пацієнт, летальних випадків — 56 274.