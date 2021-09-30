В Україні за добу зафіксували майже 12 тисяч випадків коронавірусу. Востаннє такі показники були у квітні
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Україні за минулу добу (29 вересня) зареєстрували 11 757 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Як зазначається, за останню добу найбільше підтверджених випадків виявили у Харківській (1 087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
Загалом за добу госпіталізували 2 556 осіб, померли 194 пацієнти, одужали — 3 839 осіб.
Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 423 379 осіб, одужав 2 255 191 пацієнт, летальних випадків — 56 274.
- За даними МОЗ, 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.