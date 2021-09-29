«Радіо Свобода»: У Євросоюзі заговорили про скасування безвізу для України, Молдови та Грузії через «зловживання»

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Santeri Viinamäki / Wikipedia

Деякі країни-члени Європейського Союзу хочуть скасувати безвізовий режим для низки балканських і східноєвропейських держав, зокрема Грузії, Молдови та України, через «зловживання».

Про це повідомляє «Радіо Свобода», у розпорядженні якого опинився внутрішній документ ЄС від 27 вересня.

Згідно з документом, Німеччина, Франція, Італія, Бельгія та Чехія «стривожені збільшенням» кількості випадків незаконного проживання і необґрунтованих клопотань про надання притулку від громадян цих країн.

Так, Німеччина, Італія, Бельгія скаржаться на Молдову, громадянам якої дуже часто відмовляють у наданні притулку (якщо порівняти періоди червень-серпень 2019 року та поточного, кількість відмов зросла на 429%), Франція — на громадян Албанії, Сербії та Грузії (у документі йдеться про понад 50-відсоткове збільшення кількості клопотань про надання притулку за останні три місяці).

Водночас Чехія заявила, що останнім часом різко зросла кількість необґрунтованих клопотань про надання притулку від громадян Грузії, Молдови та України.

Зазначимо, зростання кількості незаконних перебувань або відмов на клопотання про надання притулку на понад 50% може призвести до повернення візового режиму.

Євросоюз запровадив безвізовий режим із Чорногорією, Сербією та Північною Македонією у грудні 2009 року, наступного року — з Албанією і Боснією, з Молдовою у 2014 році. Візовий режим із Грузією та Україною скасували у 2017 році.

Водночас речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив, що країна не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму.

«Жодних причин для такого рішення немає і не може бути», — сказав він «Європейській правді».