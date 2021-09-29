В Україні різко зросла кількість випадків коронавірусу за добу, лідирує Харківська область
- Автор:
- Катерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Україні за минулу добу (28 вересня) зареєстрували 9 666 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Як зазначається, за останню добу найбільше підтверджених випадків виявили у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.
Загалом за добу госпіталізували 2 855 осіб, померли 217 пацієнтів, одужала — 3 281 особа.
Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 411 622 особи, одужали — 2 251 352 пацієнти, летальних випадків — 56 080.
Окремо у МОЗ заявили, що за добу проти коронавірусу були вакциновані 132 246 людей: першу дозу отримали 75 188, другу — 57 058 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені вже 6 926 719 людей.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.