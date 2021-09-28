У Росії за добу від коронавірусу померли 852 людини. Це найбільша кількість від початку пандемії

Новини

Gianluca Panella / Stringer / Getty Images

У Росії зареєстрували новий максимум смертей хворих на коронавірус за добу — 852 пацієнти.

Про це повідомляє російський оперативний штаб боротьби з коронавірусом.

За даними штабу, найбільше пацієнтів за минулу добу померли в Москві — 63, у Санкт-Петербурзі — 58, у Свердловській області — 40.

Зазначимо, попередній максимумзафіксували 24 вересня, тоді померли 828 осіб.

Загалом у Росії від початку пандемії зареєстрували 7 ​​464 708 випадків інфікування коронавірусом, 205 531 пацієнт помер, 6 635 485 — одужали.

За минулу добу в РФ виявили 21 559 випадків зараження COVID-19.