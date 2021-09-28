В Україні за добу виявили понад 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Вакцинували 119 тисяч людей

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні за минулу добу (27 вересня) зареєстрували 6 552 нових випадки коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Як зазначається, за останню добу найбільше підтверджених випадків виявили у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та Києві (461).

Загалом за добу госпіталізували 1 288 осіб, померли 143 пацієнти, одужали — 2 927 осіб.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 401 956 осіб, одужали — 2 248 071 пацієнт, летальних випадків — 55 863.

Водночас за 27 вересня проти коронавірусу вакцинували 119 378 людей: першу дозу отримали 70 004 людини, другу — 49 374 особи.

За даними МОЗ, з 23 вересня кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%. Від початку вакцинальної кампанії щеплена 6 851 531 людина.