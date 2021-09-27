Ексрадник Кличка опублікував розслідування про заступника мера Поворозника. Його невістка виграла тендерів на пів мільярда

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Facebook / Mykola Povoroznyk

Колишній радник мера Києва Максим Бахматов опублікував розслідування про першого заступника міського голови Миколу Поворозника — фірма його тоді ще майбутньої невістки виграла тендерів на пів мільярда гривень.

Відповідні матеріали Бахматов оприлюднив у понеділок, 27 вересня.

У Поворозника є син Юрій. У 2017 році його майбутня дружина Олександра Ринк виступила співзасновницею юридичної фірми ТОВ «НІДКОМ», спеціалізація фірми — будівництво житлових і нежитлових будівель.

З 2019 року по липень 2021 року ця компанія перемогла в 21 тендері на суму 565 мільйонів гривень. У 2019 році замовником виступали міські лікарні та медичні центри, а в 2020 — відділ освіти Бучанської міської адміністрації.

Юрій Поворозник та Олександра Ринк одружилися у середині травня 2020 року, а 29 травня 2020 року Олександра залишила юридичну особу. Бахматов припускає, що, імовірно, компанію вона покинула через необхідність приховати звʼязок з Поворозником.

Що відомо про Миколу Поворозника? 14 квітня 2020 року СБУ провела обшуки в КМДА й у Поворозника. Йому закидали вимагання хабаря ($125 тисяч) через посередника у представника компанії-забудовника за вплив на рішення щодо погодження містобудівних умов. У Поворозника грошей не знайшли. У нього вилучили документи про обʼєкт забудовника, які мали передати чиновникам КМДА для вирішення питання. 17 квітня Кличко на прохання самого Поворозника відсторонив його від виконання службових обовʼязків, у березні 2020 року той повернувся до своїх обовʼязків.

Хто такий Максим Бахматов? Це український підприємець у сфері IT та інновацій, в 2015—2017 роках очолював Національний експоцентр України. Раніше був телеведучим, шоуменом, продюсером, зокрема, резидентом КВК і Comedy Club в Україні. Посаду радника Віталія Кличка Бахматов обіймав з вересня 2019 року. Однак 17 липня 2020 року він заявив, що залишає свою посаду, але має намір повернутися через чотири місяці — після місцевих виборів. На посаду він не повернувся і зараз очолює Офіс трансформацій.